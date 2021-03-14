شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ساكو" ترتفع 39% في 2020 وإدارتها تُوصي بتوزيع 75 هللة للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 38.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 85.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 61.6 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 139.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 107.1 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى أن الشركة استطاعت إفتتاح أربع معارض جديدة بمناطق حيوية في المملكة مما أدى إلى ارتفاع المبيعات خلال العام 2020، مقارنة مع العام السابق.

كما ساهم كلً من التحسن النسبي في هامش مجمل الربح وزيادة مبيعات التجارة الالكترونية والإنخفاض في مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الادارية والعمومية إلى تحسن صافي الربح خلال العام 2020، مقارنةً مع العام 2019.

وارتفعت المبيعات إلى 1.481 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.458 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي بيان منفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بقيمة 27 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، وبما نسبته 7.5% من قيمة السهم الإسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 61.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 55.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.