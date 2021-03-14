شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر دبي يستعيد مستوى 2600 نقطة وسط شراء مؤسسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

دعمت مشتريات جديدة على شرائح متعددة من الأسهم، ارتفاعات أسواق المال المحلية مستهل تعاملات الأسبوع، ليعود مؤشر سوق دبي عند مستوى 2600 بعد ارتفاع 1.04%، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.84% إلى 5683 نقطة. وجاءت هذه المكاسب بقيادية «إعمار العقارية» في سوق دبي الذي ارتفع 1.67% إلى مستوى 365 درهماً، بسيولة بلغت 35.14 مليون درهم، بينما قاد مكاسب سوق العاصمة «أبوظبي الأول» بارتفاعه 0.98%، إلى 14.48 درهم، من خلال سيولة بـ234.3 مليون درهم.وعلى صعيد الأسهم الأخرى ارتفع «دبي الإسلامي» 2.33%، و«دبي للاستثمار» 3.24%، و«الدار العقارية» 2.19%. ولوحظ توجه أجنبي نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار بلغ 36.78 مليون درهم محصلة شراء، منها 31.5 مليون في سوق أبوظبي، و5.28 مليون في سوق دبي. كما ضخت المحافظ 53 مليوناً محصلة شراء (41.9 مليون في دبي، و11 مليون في أبوظبي). واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 984.43 مليون درهم، منها 832.35 مليون درهم في سوق أبوظبي، و152.08 مليون درهم في سوق دبي والكميات المتداولة من الأسهم 295.27 مليون سهم توزعت بواقع 169.27 مليون سهم في سوق أبوظبي، و126 مليون سهم في سوق دبي. وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 21 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 4591 صفقة.

سوق دبي +1.04%

وسجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً نسبته 1.04% عند مستوى 2600 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والبنوك والنقل. وارتفع قطاع العقار 1.16%، مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.67%، و«إعمار للتطوير» 0.7%، و«إعمار مولز» 1.73%، على الرغم من نزول «داماك» 0.88%، و«ديار» 0.74%، و«الاتحاد العقارية» 0.37%. وارتفع قطاع البنوك 0.82%، نتيجة ارتفاع «دبي الإسلامي» 2.33%، على الرغم من نزول «الإمارات دبي الوطني» 0.42%. وزاد قطاع الاستثمار 2.88% مع نمو «دبي للاستثمار» 3.24%، و«دبي المالي» 2.85%، على الرغم من نزول «شعاع كابيتال» 2.81%. كما زاد قطاع النقل 1.54% بفعل نمو «أرامكس» 2.93%، مع استقرار «العربية للطيران» ونزول «الخليج للملاحة» 1.13%.

سوق أبوظبي +0.84%

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.84% إلى مستوى 5683.95 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية كافة باستثناء الصناعة. وصعد قطاع البنوك 1.12% بعد صعود «أبوظبي الأول» 0.98%، و«أبوظبي التجاري» 2.1%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.05%. وزاد قطاع العقار 2.26% بدعم من ارتفاع «الدار» 2.19%، و«رأس الخيمة العقارية» 3.65%. كما ارتفع قطاع الاتصالات 0.1% بفعل ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع الطاقة 1.08% بفعل نمو «دانة غاز» 0.13%، و«أدنوك للتوزيع» 1.9%، أمام تراجع «طاقة» 0.72%. كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.18%، نتيجة ارتفاع «إشراق» 1.52%، و«الواحة كابيتال» 1.69%، مع استقرار «العالمية القابضة» من دون تغيير.

توجه السيولة

وتصدر «أبوظبي الأول» التداولات في سوق أبوظبي بقيمة 234.3 مليون درهم، مغلقاً عند 14.48 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة قدرها 185.4 مليون درهم، وأقفل عند 49 درهم، ثم «الدار العقارية» مستقطباً 124.11 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 3.73 درهم. وفي سوق دبي، تزعم التداولات «إعمار العقارية» بقيمة 35.14 مليون درهم مغلقاً عند 3.65 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بتداولات بلغت 30.4 مليون درهم، وأغلق عند 4.82 درهم، ثم «دبي للاستثمار» الذي استحوذ على 15.37 مليون درهم من التداولات، وأقفل عند 1.59 درهم. وسجل «تكافل الإمارات» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 9.84%، مغلقاً عند 1.45 درهم، بينما سجل «الصناعات الوطنية القابضة» التراجع الأكثر بنسبة 9.96% إلى مستوى 2.44 درهم. وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «بلدكو» بنسبة 14.29%، مغلقاً عند 0.208 درهم، فيما جاء في مقدمة الأسهم المتراجعة «الفجيرة لصناعات البناء» بنسبة 7.41% إلى مستوى 1.25 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 33 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.45 مليون درهم محصلة شراء العرب، و31.5 مليون درهم محصلة شراء الأجانب. وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 33 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4.04 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و28.9 مليون درهم محصلة بيع المواطنين. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 6.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.34 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و5.28 مليون درهم محصلة شراء الأجانب. وعلى العكس، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 6.6 مليون درهم محصلة بيع، منها 208 آلاف درهم فقط محصلة بيع العرب، و6.4 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 53 مليون درهم محصلة شراء، منها 41.9 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و11.03 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 53 مليون درهم محصلة بيع، منها 41.9 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و11.03 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

