شكرا لقرائتكم خبر عن 1.72 % انخفاض الرقم القياسي لتكاليف البناء في دبي 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء انخفاضاً بنسبة 1.72% خلال عام 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام لتكاليف البناء 105.75 خلال عام 2020، مقارنة بالعام السابق الذي بلغ 107.60، وقد سجل الرقم القياسي العام للمباني غير السكنية انخفاضاً بلغ 1.50%، وللمباني السكنية بنسبة 1.79%، مقارنة بالعام السابق.

ويعود السبب الرئيسي لانخفاض الرقم القياسي العام لتكاليف البناء إلى انخفاض أسعار الخامات والمواد المستخدمة في عمليات البناء بنسبة 2.89%، نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.98%، ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 2.83%، والذي نتج عن انخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 11.59%، والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية بنسبة 5.52%، ومنتجات المعادن اللافلزية بنسبة 4.46%، والمعدات الكهربائية بنسبة 2.27%، والمنتجات المعدنية الأساسية بنسبة 1.73%، وأسعار الأثاث بنسبة 1.58%، والخشب ومنتجات الخشب عدا الأثاث بنسبة 1.08%، وأسعار الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 0.16%، وأسعار الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.06%.

بينما استقرت أسعار أجور المعدات والعمالة والتكاليف الأخرى عند نفس مستوياتها السابقة.