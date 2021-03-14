شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للسلع» يدعم إجراء مراجعات لإطار العمل الخاص بالذهب المحمول باليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سيواصل مركز دبي للسلع المتعددة والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العمل مع أصحاب المصلحة في الصناعة لتشديد وتحسين الأنظمة واللوائح الخاصة بالذهب المحمول باليد عن طريق الجو، وفقاً لملخص نتائج حلقة النقاش الخاصة بهذه الصناعية التي نظمها مركز دبي للسلع المتعددة مؤخرا، والتي شارك فيها أكثر من خمسين من أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص.

خلال نقاشات استمرت ما يزيد قليلاً عن ساعتين، قدمت شخصيات قيادية في قطاعات الطيران والأمن والسلع والتعدين والخدمات اللوجستية وصناعات المجوهرات، فضلاً عن مسؤولين حكوميين ومسؤولي إنفاذ القانون مرئياتهم وتعليقاتهم القيمة على التحديات التي يشكلها الذهب المحمول باليد والحلول الممكنة، التي من شأنها أن تساعد على رفع معايير الصناعة على نطاق عالمي.

التعاون الوثيق

وفي حديثه نيابة عن مركز دبي للسلع المتعددة، قال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز أحمد بن سليم: «لا يمكننا انتظار حل هذه المشكلات من قبل المراكز الرئيسية. إنها قضية عالمية تهمنا جميعاً، لذلك علينا أن نأخذ هذه الأمور على محمل الجد وأن ندرك بأن المهمة التي تنتظرنا ليست مستحيلة، فليكن معلوماً أن أي مقاومة للإصلاحات الإيجابية في الصناعة لن تأتي من دبي أو دولة الإمارات، وأن أي مواجهة لها سيتم الكشف عنها والتحقيق فيها.»

وبعد توضيح الحظر العالمي الذي تفرضه صناعة الطيران على نقل المياه المعبأة يدوياً، أقر ابن سليم بأنه على الرغم من أن الحل قد لا يأتي على الفور، فإن الإصلاحات ستكون ممكنة من خلال التعاون الوثيق بين أولئك الذين يسعون إلى مستوى أعلى من العناية الواجبة في التجارة.

وبينما تضمّن الاقتراح الأولي فرض حظر كامل على الذهب المحمول باليد، اتفق أصحاب المصلحة على أن التنظيم والإشراف الوثيقين سيقطعان شوطاً طويلاً لحل المشكلات السائدة من دون التأثير في البيئة الصديقة للأعمال في دولة الإمارات أو استبعاد عمال المناجم الحرفيين الذين قد لا يستطيعون الصمود في السوق.

مجموعة واسعة من الحلول

في تصريح صادر عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قال المدير العام للمكتب حميد الزعابي: «إن حلقة النقاش التي نظمها مركز دبي للسلع المتعددة لم تكتف فقط بتوحيد التحديات التي يشكلها الذهب المحمول باليد، ولكن قدمت أيضاً مجموعة واسعة من الحلول. مع استمرارنا بالفعل في تطوير وتنفيذ سياساتنا الاتحادية بشأن الذهب، فإننا نتطلع إلى العمل مع مركز دبي للسلع المتعددة وقادة الصناعة الآخرين لتوفير إطار عمل واضح، يمكن في نهاية المطاف توسيعه ليشمل المجتمع الدولي.»

مع تركيز واضح على تحسين الشفافية وإمكانية التتبع وتحديد المسار، سيواصل المركز العمل مع أصحاب المصلحة في الصناعة بنفس الطريقة التي تعاون بها عن كثب مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حتى قبل أن تكون دولة الإمارات دولة عضو في المنظمة، بشأن تبني التوريد المسؤول في معيار دبي للتسليم الجيد.

وتعليقاً على الخطوات التالية للمركز قال بن سليم: «سنقود العديد من الاجتماعات الإضافية التي ستقوم بمناقشة الرسائل الرئيسية التي تم تناولها في المائدة المستديرة الأولية بشكل مفصّل، وبعد ذلك سنقوم بصياغة إطار أوضح لاستراتيجية قابلة للتنفيذ من أجل المضي قدماً.»

