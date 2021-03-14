«دبي للسياحة» تتعاون مع «مجموعة جميرا» لدعم توطين القطاع

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّعت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) اتفاقية تعاون مع مجموعة جميرا لدعم جهود كلية دبي للسياحة وتوطين القطاع السياحي (مضياف) في الكلية لتدريب مزيد من الكوادر الإماراتية وتأهيلها للعمل في قطاع الضيافة.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة مع ألن دوبلي، رئيسة الموارد البشرية لفنادق الجميرا العالمية، إلى دعم مشترك ما بين الفنادق والخدمات التي تقوم بها كلية دبي للسياحة وفريق «مضياف» وتوطين قطاع الضيافة، وتوفير خدمات التوظيف والتدريب والعمل التطوعي واستضافة الفعاليات المجتمعية.

وقال عيسى بن حاضر: «ستسهم هذه الاتفاقية مع مجموعة جميرا الرائدة في قطاع الضيافة، في دعم برنامج مضياف التابع لكلية دبي للسياحة وجهوده لجذب وتدريب الإماراتيين الموهوبين للحصول على وظائف في قطاع السياحة، كما تشكّل هذه الاتفاقية انعكاساً لروح التعاون بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دبي، الأمر الذي من شأنه تعزيز دور قطاع الضيافة في تنفيذ استراتيجية دبي السياحية المصممة لجعلها الوجهة المفضلة والمدينة الأكثر زيارة في العالم».

وقالت إيلين دوبوا دو بيلاي: «يعتبر تطوير المواهب المحلية الشابة محوراً رئيسياً لمجموعة جميرا. سيكون الجيل القادم حاسماً لمستقبل شركتنا ومستقبل قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن ندعم بشكل كامل مهمة الدولة لتشجيع مزيد من الإماراتيين على اعتبار هذا المجال مساراً وظيفياً قابلاً للتطبيق».