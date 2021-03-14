شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «سيركو» و«جي 42» لدفع التحول الرقمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت «سيركو الشرق الأوسط»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «جي 42»، حيث تهدف هذه الخطوة إلى جمع الموارد والقدرات والكفاءات الأساسية في إطار شراكة غير حصرية بين الشركتين، لتعزيز جهود عملية التحول الرقمي المتكاملة للخدمات العامة المتنوعة والمُقدَمة للعملاء الحاليين، والجدد، وستمكّن هذه الشراكة عمليات سيركو من إرساء معايير جديدة لتقديم خدمات متميزة للعملاء الحكوميين ضمن قطاعات النقل والطيران والرعاية الصحية والمدن الذكية والدفاع.وقال فيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط: نواصل ترسيخ التزامنا بتطوير أعمالنا في المنطقة والتعاون مع الشركاء المحليين، لبناء قدرات أكثر قوة وكفاءة. ونسعى إلى تلبية تطلعات العملاء في مجال التعهيد عبر إدارة القوى العاملة والأصول والبيانات من خلال خدمات متميزة تعتمد على أحدث الوسائل التقنية، ما دفعنا مباشرة إلى اختيار مجموعة «جي 42» في خطوة استراتيجية تعود بالنفع على عملائنا بصورة أساسية.ويتيح هذا التعاون للعملاء الاستفادة من أحدث الوسائل التقنية على امتداد سلسلة القيمة، مع التوجه نحو الاعتماد على البيانات في عمليات اتخاذ القرارات وإدارة العمليات.من جانبه، قال بينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42: يسرّنا الترحيب بشركة سيركو في قائمة الشركاء الاستراتيجيين، إذ تحتاج الشركات في جميع القطاعات إلى المسارعة باعتماد مبادرات التحول الرقمي في ظل بيئة تتسم على نحوٍ متزايد بشدة التنافسية وتعقيد الشؤون التنظيمية. ونثق بنجاح تعاوننا مع سيركو في تزويد العملاء بتحليلات مبنية على البيانات لمساعدتهم في اتخاذ أفضل القرارات وتحسين الكفاءات، بما يرتقي بمستويات الابتكار وقيمة الخدمات، بالاستناد إلى خبرتنا الواسعة وقدراتنا الفريدة في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.بدوره، أوضح بول بوجان، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية لدى سيركو الشرق الأوسط: «يمكن للعملاء الاستفادة من أدوات صنع القرار المُعتمِدة بالكامل على التكنولوجيا في تخفيض الكلفة الإجمالية للملكية، عبر حلولنا التقنية لإدارة القوى العاملة وتحسين الإنتاجية والحد من الهدر. إضافة إلى إجراءات الأتمتة التي تُغني شركائنا عن الاعتماد على الصيغ الورقية، وحلول إدارة المطارات الشاملة التي توفر تحليلات معمقة جديدة تساعد على اتخاذ قرارات استباقية في المستقبل».حضر جلسة توقيع مذكرة التفاهم كلّ من: فيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط؛ ودانيال ماكجريجور، مدير تطوير الأعمال لدى سيركو؛ وبينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42؛ ومنصور المنصوري، المدير التنفيذي لشؤون العمليات لدى المجموعة.