شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات ناشئة تتنافس ضمن تحدي «غلفتينر» لمستقبل الموانئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «غلفتينر» لتشغيل الموانئ، اختيارها 10 شركات ناشئة من ست قارات للتأهل للمراحل النهائية والمنافسة على ابتكارات سلاسل الإمداد ضمن فعالية «تحدي مُستقبل الموانئ 2021» الذي تنظمه الشركة. وسيستقطب هذا الحدث المبتكرين ورواد القطاع لمناقشة الآفاق المُستقبلية لأنشطة الموانئ واللوجستيات من خلال مُلتقى افتراضي يُبث على الهواء مباشرةً حول العالم، وسيشكل هذا المُلتقى ختام «تحدي الشركات الناشئة لمستقبل الموانئ» والذي يستهدف تحديد الشركات الناشئة ذات التقنيات المتفوقة والقادرة على إحداث التحول في قطاع الموانئ واللوجستيات.وقامت «غلفتينر» بالشراكة مع المنصة العالمية للابتكار OneValley بتقييم أكثر من 2000 مُشاركة خلال عملية الاختيار بهدف الوصول إلى قائمة نهائية تتضمن 250 من الحلول التقنية الأعلى مُلاءمة من أكثر من 200 مدينة، وتضمنت الحلول والمشاركات المُقدَّمة شركات بمُختلف مراحل نموها، في حين ركَّزت المسابقة على الشركات في مُستهل مسيرتها لإفساح المجال أمامها للاستفادة من الخبرات التشغيلية وإثبات المفاهيم الذي تتيحها «غلفتينر» لتمكين تلك الشركات من مواصلة تطوير مُنتجاتها.

معايير دقيقة

واستندت عملية الاختيار إلى معايير دقيقة، وتمكنت من الوصول إلى قائمة نهائية تتضمن 10 شركات ناشئة كانت الأكثر نجاحاً في إثبات إمكاناتها من خلال عرض مشاريعها على كبار الإداريين لدى «غلفتينر» ورواد هذا القطاع عالمياً.

وقال تشارلز منكورست الرئيس التنفيذي لدى «غلفتينر»: «تتمثل غايتنا في تحديد نخبة رواد الأعمال والمفكرين الذين يُمكننا العمل بالشراكة معهم لإعادة تصميم مُستقبل قطاع الشحن واللوجستيات، ولقد شهدنا طوال هذا التحدي إمكاناتٍ مُذهلة للشركات التكنولوجية الناشئة والصاعدة. ومن شأن هذه الابتكارات أن تُحدث تأثيراً طويل الأمد على مُستقبل القطاع، ويُسعدنا في «غلفتينر» أن نقود هذا المسار، وسنواصل التزامنا بتطوير الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا الرائدة القادرة على إعادة رسم معالم هذا القطاع.»

بدوره، قال نيخيل سينها الرئيس التنفيذي “OneValley”: « إنَّ مبادرات «غلفتينر» لتشجيع رواد الأعمال على تحقيق التحول في قطاع الموانئ واللوجستيات قد ساعدتنا في تحديد عدد من الشركات المُبتكِرَة ذات الإمكانات الواعدة من مُختلف أنحاء العالم. وقد تخلل عملية الاختيار تقييمات شاملة ومقابلات مُكثَفة، الأمر الذي جعل القائمة النهائية تتضمن أفضل التقنيات الواعدة والصاعدة القادرة على دفع مسيرة التحول ضمن القطاع عالمياً.»

وتوفر فعالية «مستقبل الموانئ 2021» للشركات المدرجة على القائمة المختصرة منصة عالمية افتراضية لتقديم الحلول المتطورة في مجالات انترنت الأشياء والأطباء الآليين «روبو- دكتور» والذكاء الاصطناعي والطائرات دون طيار والبيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة والبلوكتشين من أجل الحصول على فرصة الفوز بجوائز مالية واستكشاف إمكانية تطبيق أو تطوير حلولها بشكل مشترك مع «غلفتينر».

الشركات الناشئة المتأهلة

وتضم قائمة الشركات المتأهلة «آرتيمس روبوتكس» و«أوثينتيسيتي» و«كرييشن لابس» و«دوكتيك» و«إي يارد» و«آيرونيون» وشركة «مويكو» و«مورفيس نتوورك» و«ثروبت» و«زينار». وستقام فعالية «مستقبل الموانئ 2021» عبر الإنترنت في 18 مارس/آذار الجاري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت دولة الإمارات/ السابعة صباحاً بتوقيت منطقة المحيط الهادئ إضافة إلى عروض المنتجات التي ستقدمها الشركات المدرجة في القائمة المختصرة، ستشهد الفعالية محادثات من رواد الفكر في المجال حول الابتكارات والتقنيات المتطورة ضمن سلسة الإمداد والمنظومة اللوجستية، وما يخبئه المستقبل لهذه الصناعة. وسيقدم بدر جعفر، رئيس المجلس التنفيذي لشركة «غلفتينر» والرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع، الشركة الأم لـ«غلفتينر»، الكلمة الافتتاحية، يلي ذلك جلسات لكبار المسؤولين في قيادة «غلفتينر»، ونيخيل سينها، الرئيس التنفيذي لشركة «وان فالي» (OneValley)، ومجموعة مكونة من قادة الفكر في مجال الابتكار في سلاسل التوريد.