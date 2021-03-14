شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الإمارات منظومة موحدة لخدمة المتعاملين وإسعادهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قال اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إن السياسة التي تتبعها حكومة الإمارات، منظومة موحدة من أجل خدمة المتعاملين، وجلب السعادة لهم وتحقيقها في كل مكان وفي كل الظروف؛ بحيث يشعر كل فرد مواطن أو مقيم أو زائر بأن هذه الدولة هي وطنه.

وأضاف اللواء المري، خلال المؤتمر الافتراضي الذي نظمته إقامة دبي، الأحد، بعنوان «تجربة متفردة في تحسين جودة الحياة»: «إننا سنعكس توجه الحكومة وسنناقش هذه العبارة التي يسعى الجميع إلى تحقيقها عبر خطط وأفكار تخرج عن الإطار التقليدي للوصول إلى المبتغى الذي يمر عبر طريق طويل من العمل ضمن عناصر ومضامين وحزمة معايير وضعها القائد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بروحه وفكره».

وتابع: «حين نتحدث عن مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فهي مسيرة مملوءة بالإنجازات والمواقف الخالدة التي صنعت تاريخ الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، كاشفة عن مواقف عظيمة».

وأضاف: «دون شك في الأزمات والمحن، تحتاج الشعوب إلى قائد قوي وعظيم يمنحهم الشعور بالأمان وعدم الخوف من المستقبل، لذا كانت لكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (لا تشيلون هم) وقعاً جميلاً أثلج الصدور وهدأ من روع الناس وبالفعل وعد وصدق وكان يطمئن على الجميع بنفسه».

وأضاف المري: «بهذا المنطلق تحولت الإمارات إلى وطن ثان لكل مقيم على أرضها فأنشدوا من قلوبهم (النشيد الوطني للإمارات) معبرين عن مدى عشقهم لهذه الحكومة التي لم تغفل عنهم في أحلك الظروف.. سنة الجائحة 2020».

قصص إنسانية

واستعرض اللواء المري، قصصاً كثيرة ومواقف تؤكد أن الإمارات أصبحت موطن الجميع، أمل الباحثين عن الخلاص والنجاة، أمل كل أم مكلومة أو حزينة ومن بين تلك القصص استنجاد (الأم العراقية أم الطفلة لافين) التي استنجدت بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فلبى سموه النداء وأمر بجلب العائلة إلى دبي وعلاج الطفلة التي تعاني مرضاً نادراً بحقنة تعد الأغلى في العالم وموجودة فقط في دبي.

كما ذكر قصة ولادة، إيمان العقلة، راكبة ترانزيت في مطار دبي، ثلاثة توائم ونقلها إلى مستشفى الإمارات، وغيرها من قصص لجمع شمل الأسر وضم الأطفال لأمهاتهم في فترة توقفت فيها مطارات العالم، لكن دبي استخدمت كل سلطاتها وقوتها وإنسانيتها من أجل السعادة للناس.

دبي على وجه الخصوص.. قصة نجاح متفردة، كتبها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، القائد الذي لا ينام ليصنع من دبي مدينة نموذجية عالمية مبهرة حضارية تمتزج فيها كل الأديان واللغات.

صورة مشرقة

وتابع المري: «إسعاد المتعامل يسهم في تكوين انطباعات إيجابية عن الجهات الحكومية ويقدم صورة حضارية مشرقة عن الدولة ويؤسس لنموذج عالمي عنوانه دولة الإمارات فيما يعيد تعريف دور الحكومة ومؤسساتها من مقدم للخدمات إلى فريق عمل واحد هدفه الأساسي إسعاد أفراد المجتمع مما يدعم ترسيخ مكانة الدولة باعتبارها عنواناً للسعادة والإيجابية في العالم».

وأوضح أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تتبع خطوات وأفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قوله: «لا تمجد الإجراءات، ولا تقدس القوانين، ولا تعتقد بأن الأنظمة أهم من البشر. الغاية من الإجراءات والأنظمة والقوانين هي خدمة البشر».

نموذج ملهم

وأكد أن إقامة دبي ستعمل ضمن إطار الرؤية الطموحة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق رؤية سموه بأن تكون دبي المدينة الأفضل في المعيشة والحياة عبر توفير أفضل الخدمات والمبادرات والمشاريع التي تسعد المتعاملين والزوار والمقيمين وترتقي بجودة حياتهم، وتشكل نموذجاً يلهم حكومات العالم، لتكون دبي المدينة الأفضل والأسهل عالمياً.

مرونة القوانين

وقال الدكتور جمعة خليفة عبيد الفلاسي، مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين في دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، خلال المؤتمر إن الإمارات وفرت بنية تحتية تكنولوجية وتشريعية مكنت من خلالها الحكومة للعمل بشكل رشيق ومواكب للتطورات وكان لها أثر عظيم خلال جائحة «كوفيد- 19»؛ حيث لم تتوقف خدمة ولم تتأثر دائرة خلال أزمة كورونا؛ بل نمت وتيرة العمل والإنجاز عبر كوادر مدربة قادرة على العمل والإنجاز عن بعد، في حين توقفت دول كبيرة بسبب الجائحة.

وأكد أن تشريعات وقوانين دولة الإمارات، أثبتت فاعليتها وقدرتها على التعامل مع البنية التحتية الإلكترونية المتسارعة والثورة المعلوماتية في عالم تبادل البيانات وتداولها، وحافظت على أمن المعلومات والبيانات الشخصية والضخمة للمؤسسات.