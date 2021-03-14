شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تبتعث 12 منتسباً للاعتماد الدولي كخبراء تخطيط الحوادث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي ”الخليج 365”

ابتعثت شرطة أبوظبي 12 من الضباط وصف الضباط من مديرية المرور والدوريات ضمن برنامج تدريبي في جامعة نورث ويسترن في شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية ، تمهيداً لحصولهم على الاعتماد الدولي كخبراء دوليين في مجال تخطيط وإعداد تقارير الحوادث المرورية «ACTAR» وبدأت مرحلة البرنامج التدريبي التأهيلية الأولى بأكاديمية شرطة دبي وسيتم عقد الاختبار النهائي في مايو المقبل.

وأوضح اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أن الإعداد لاختبار ACTAR تضمن عقد خمس دورات لمدة شهرين و15 يوماً إلى جانب دورة تدريبية متخصصة لأسبوع ومحاضرات علمية وفق المعايير التدريبية الدولية لتأهيلهم للالتحاق بالبرنامج التدريبي لافتاً إلى أنه سيتم استكمال خمس دورات متقدمة في إعادة بناء الحادث المروري ، ومن ثم تقديم اختبار الاعتماد الدولي كخبراء في إعادة بناء الحادث من منظمة "ACTAR مثمناً التعاون المشترك مع القيادة العامة لشرطة دبي، كخطوة متقدمة في تبادل الخبرات والكفاءات في المجال الشرطي.

وأشار إلى أهمية الاعتماد الدولي في تطوير مخرجات الحادث المروري بأسلوب علمي وتحليل هندسي للحوادث الجسيمة،وتقديم الاستشارات للهيئات القضائية لتحقيق المؤشرات الوطنية لخفض وفيات حوادث السير ، وأكد أن منظومة مخططي الحوادث تم تحويلهم إلى نظام خبراء حوادث السير من خلال تغيير الهيكل التنظيمي بإشراف خبراء الحوادث على تخطيط جميع الحوادث الجسيمة ومتابعة التقارير من قسم الدراسات والإحصاء وإجراء دراسات عن الحوادث الجسيمة والعمل على مخرجاتها في أقسام الضبط وقسم العلاقات العامة وأن المشاركين في الدورة تلقوا تدريبات على كيفية التخطيط والتحقيق في الحوادث الجسيمة.