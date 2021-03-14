شكرا لقرائتكم خبر عن نيشيكوري يتغلب على أوبليكا في اليوم الأول من بطولة تنس دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت، الأحد، بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال في استاد سوق دبي الحرة للتنس، والتي تستمر حتى 20 مارس/ آذار الجاري وبمشاركة 7 من قائمة العشرين بحسب التصنيف العالمي للتنس.

وسجل اليوم الأول فوز الياباني كي نيشيكوري المصنف 40 عالمياً على الأمريكي ريلي أوبليكا المصنف 39 عالمياً البالغ طوله 2.11 متر، وذلك بواقع مجموعتين مقابل واحدة (3-6، 6-3، 6-4)، ليكون على موعد مع المصنف الخامس في البطولة والـ 14 عالمياً، البلجيكي دايفيد غوفين.

وعانى نيشيكوري المصنف الرابع عالميا سابقاً، عدة نكسات خلال مسيرته؛ بسبب المرض والإصابة؛ إذ خضع بعد خسارته في الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة في أغسطس/ آب 2019، لعملية جراحية في المرفق للمرة الثانية ثم في عام 2020 وبعد عام من الخروج من المباراة، لعب أربع بطولات فقط، فاز باثنتين منها.

وفي هذا الموسم، خسر نيشيكوري جميع مبارياته في كأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين ثم مباراته في الدور الأول في بطولة أستراليا المفتوحة، لكن الأمور شهدت تحسناً في وقت سابق من هذا الشهر عندما وصل إلى ربع النهائي في بطولة روتردام.

وقال نيشيكوري: «لقد لعبت مباراة قوية للغاية اليوم، حاولت من خلالها التركيز على ضربات الإرسال؛ لأنني على دراية بأن أوبليكا يمتلك موهبة كبيرة في ضرباته، وأعتقد بأن خطتي قد نجحت، وهو أمر مشجع، خاصة بعد بعض التحديات الصحية التي تعرضت إليها في المواسم الماضية».

من جانبه، قال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نرحب بعودة نيشيكوري إلى ساحة المنافسات وهنا في دبي للمرة الثانية، وقد شعرنا جميعاً بالارتياح؛ لرؤية أن مشكلة كاحله التي أوقفته لبضع دقائق اليوم لم تكن خطرة، ونتمنى له التوفيق في الأيام المقبلة».

ويسعى المصنف الأول في البطولة والرابع عالمياً، النمساوي دومنيك ثيم، إلى اكتساب بعض الزخم عقب البداية غير الموفقة له في موسم 2021، خاصةً بعد خروجه من الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة وخسارته في دور ربع النهائي أمام بطل دبي السابق روبرتو باوتيستا أغوت في الدوحة، وهو على موعد واحد.

وقال ثيم خلال مؤتمر صحفي أجراه الأحد في المركز الإعلامي للبطولة في استاد سوق دبي الحرة للتنس: «أنا على الطريق الصحيح بالتأكيد، ولا أعتقد بأن أدائي في أفضل حالاته اليوم، وما جرى في أستراليا كان غريباً نوعاً ما وأعمل على تحليل نتائجه من جميع الجوانب، وسأواصل البحث عن أفضل أداء ممكن أن أقدمه في مبارياتي المقبلة، مستعيناً بسلسلة التدريبات التي أقوم بها يومياً».

وأكد ثيم أن البطولات القوية مثل الدوحة الأسبوع الماضي وهنا هذا الأسبوع هي فرص جيدة لخوض المباريات واللعب ضد خصوم أقوياء، وآمل أن أكون الفائز في هذه البطولة المرموقة.

من جهته، قال صلاح تهلك مدير البطولة: «بعد أسبوع مذهل شهدنا منافسات حاسمة على مستوى السيدات، نتطلع إلى بطولة لن تكون أقل متعة وحماسة خلال الأسبوع والتي يشارك بها كوكبة من نجوم الكرة الصفراء، لا تزال التوقعات مبكرة لمعرفة من هو الفائز لهذا العام، خاصة مع مشاركة بطلنا للعام 2018 روبرتو باوتيستا أغوت الذي سيكون أحد أبرز المرشحين للفوز، بعد أن هزم أفضل اثنين مشاركين معنا في دبي وهما دومينيك تيم وأندري روبليف الأسبوع الماضي في الدوحة، ولابد من التأكيد بأن هذه التوقعات مبكرة وستكشف الأيام المقبلة صورة أوضح الأسماء المرشحين للنهائيات».