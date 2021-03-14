شكرا لقرائتكم خبر عن «قوت».. مختبر متنقل بدبي يكتشف الأمراض المنقولة بالغذاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت بلدية دبي، مبادرة «قوت» التي تهدف إلى التحسين على خدمة فحص عينات غذائية والتي تمكّن المتعامل من فحص جودة وسلامة المُنتجات الغذائية للتأكّد من خلوّها من البكتيريا المسبّبة للأمراض، والمواد الكيميائية الضارة، ومطابقتها للمواصفات المحلية والعالمية المُعتمدة، والكشف الفوري عن مسببات الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية، من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات، بما يضمن نتائج سريعة بدقة عالية.

ووفرت البلدية، مختبراً متنقلاً، (ML)، يمكنه إجراء الفحص بكفاءة ودقة عالية، ويقدم نتائج سريعة حيث يكتشف مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء، وتم تفتيش (18000) مؤسسة غذائية، والحد من حالات التسمم الغذائي والسيطرة عليها والتي بلغ عددها (1143) حالة.

وقال خالد شريف العوضي المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي: «هذه الخدمة تقدم للعديد من الفئات (الأفراد، وقطاع الأعمال) مثل تجار الأغذية ومؤسسات تحضير الأغذية، والقطاع الحكومي وشبه الحكومي كوزارة التغيير المناخي والبيئة والجمارك ووزارة الصحة وشرطة دبي والقوات المسلحة، إضافة إلى الشركاء الداخليين والخارجيين».

وأضاف: «وتستهدف تطوير خدمة فحص العينات الغذائية وتفعيل دور البلدية التشريعي والرقابي للانتهاء من فحص العينات ضمن الوقت المحدد لذا تم الربط الذكي من خلال إطلاق برنامج تقني معلوماتي بكفاءة عالية يضمن موثوقية وسرعة الانتهاء من فحص العينات خلال أربعة أيام كحد أقصى، بحيث تحقق هدف الحكومة الذكية من خلال إطلاق خدمة التسجيل الإلكتروني للمتعامل عبر البوابة الالكترونية لبلدية دبي. ما قلل عدد الزيارات للمتعامل من زيارتين إلى زيارة واحدة، وهي لتسليم العينات إلى المختبر، كما تهدف الخدمة إلى تطوير واستخدام أحدث التقنيات الحديثة والمتطورة والسريعة والتي ساعدت على سرعة إصدار التقارير من خمسة أيام عمل إلى يومي عمل».