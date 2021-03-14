شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعتزم إجلاء نحو مئة مريض بـ«كورونا» من باريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أعلنت الحكومة الفرنسية، الأحد، عن عزمها نقل نحو 100 مريض بكوفيد-19 من وحدات العناية المركّزة في منطقة باريس هذا الأسبوع، فيما تكافح المستشفيات للتعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات.

ويأمل المسؤولون أن يؤدي قرار النقل إلى تفادي فرض إغلاق جديد يشمل 12 مليون شخص في العاصمة وما حولها، فيما تسارع السلطات إلى تكثيف عملية التطعيم التي بدأت ببطء.

وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال في مطار أورلي: إنه «بحلول نهاية هذا الأسبوع من المحتمل أن يكون قد تم إجلاء نحو 100 مريض من منطقة إيل دو فرانس» التي تشمل باريس، فيما كان يتم نقل مريضين أعمارهما 33 و70 عاماً إلى مدينة بوردو في جنوب غرب البلاد.

وأضاف: إنّه في وقت لاحق من الأسبوع سينقل قطاران تم تجهيزهما بطريقة خاصة «عشرات المرضى إلى مناطق تشهد اليوم ضغطاً أقل» من جرّاء الجائحة.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت باريس ستتجنب فرض إغلاق جديد، قال أتال: «نفعل كل ما بوسعنا حتى لا نضطر لاتخاذ إجراءات أصعب وأكثر تقييداً»، لكنّه تابع: «سنتخذ دوماً أي قرارات ضرورية».

وقررت الحكومة بالفعل فرض إغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة باه دو كاليه؛ حيث بدأ نقل مرضى بكوفيد ـ19 إلى مستشفيات أقل ازدحاماً في وقت سابق من هذا الشهر، وكذلك في المنطقة المطلة على البحر المتوسط حول مدينة نيس.

ومن ضمن نحو 4100 مريض بكوفيد ـ 19 في وحدات العنائية المركّزة في أرجاء البلاد، هناك نحو 1100 في مستشفيات منطقة باريس، ولا يزال حظر التجول سارياً في جميع أنحاء فرنسا من الساعة 18.00، مع إغلاق المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح ومراكز التسوق الكبيرة، لكن ذلك لم يمنع متوسط العدد اليومي للإصابات من الارتفاع بشكل مطرد خلال الأسابيع الأخيرة.

ويوم السبت، أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية عن ما يقرب من 30 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، و174 حالة وفاة، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في فرنسا إلى 90315 شخصاً.