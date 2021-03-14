شكرا لقرائتكم خبر عن «خيرية النعيمي» تطلق حملتها الرمضانية بـ 30 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان حملتها الرمضانية للعام 2021، تحت شعار «طهّر مالك بالصدقة» بتكلفة 30 مليون درهم تشمل العديد من المشاريع الخيرية.

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي المديرة العامة للمؤسسة خلال مؤتمر صحفي: « إن الحملة الرمضانية للعام الجاري تتضمن مشاريع خيرية عدة من أهمها زكاة المال والتي يستفيد منها أكثر من 10 آلاف مستفيد ما بين أفراد وجهات، ومشروع المير الرمضاني وهو عبارة عن بطاقة بقيمة ألف درهم للمستفيد لشراء احتياجاته من المحلات ومراكز التسوق، ويتم منحها من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجمعية، وتوزع على المستفيدين من خلال متطوعين».

وأوضحت أن الحملة تتضمن أيضاً مشروع كسوة العيد للأيتام، والذي تكفل من خلاله المؤسسة نحو 220 يتيماً من المواطنين، وكذلك مشروع زكاة الفطر الذي يشمل توزيع المواد الغذائية على الفئات والجهات المستحقة قبل عيد الفطر بيوم واحد.(وام)