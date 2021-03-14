وزير التموين: زيادة ضخ السلع 50 % خلال رمضان

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أكد الدكتور علي المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطيي من السلع الغذائية يكفى حتى بعد العيد الكبير كما يوجد مخزون من القمح 4.7 اشهر بجانب بدء حصاد موسم القمح المحلى فى منتصف ابريل المقبل ومن المتوقع الحصول على 3.5 مليون طن قمح مما سيعزز المخزون حتى اكتوبر المقبل بجانب تعاقدات الأرز حتى نوفمبر المقبل كما يوجد مخزون السكر ٣ اشهر بجانب انتاج السكر المحلى حاليا ومتوقع الحصول 1.7 مليون طن سكر من البنجر و900 الف من القصب ،كما يوجد مخزون من زيت الطعام 4.7 أشهر وانه رغم ارتفاع الزيت عالميا إلا أن الوزارة حرصت على استقرار الاسعار وعدم زيادة أى سلعة منذ ٣ سنوات كما يوجد اكتفاء ذاتى مم الدواجن المحلية وكذلك تعاقدات مع السودان على اللحوم الطازجة لمدة عامان بالاضافة الى وجود كميات كبيرة من اللحوم المجمدة.

وأوضح الوزير انه سيتم افتتاح معارض اهلا رمضان اعتبارا من يوم 4 وحتى 12 ابريل المقبل فى مختلف المحافظات وكذلك مشاركة 1300 فرع من السلاسل التجارية وكذلك منافذ الشركات التابعة للوزازة وفروع مشروع جمعيتى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ،كما سيتم زيادة ضخ السلع بنسبه 50 % خلال شهر رمضان فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك مؤكدا توافر جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة.

جاء ذلك خلال وضع وزير التموين وبمرافقة الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية حجر الأساس لمنطقة لوجستية تجارية وإدارية ترفيهية بمحافظة الدقهلية على مساحة 46 فدان وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر وبحضور العميد وليد سيف الدين نائب رئيس جهاز تنمية التجارفة الداخلية نائبا عن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،وأشرف فريد رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة مراكز السعودية.

من جانبه، قال أشرف فريد-رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة مراكز: "إنّ تطوير قطاع التجزئة وتلبية احتياجات مواطني المحافظات المصرية يمثل أحد أهم ركائز استراتيجية أعمالنا في مراكز. فبعد تجربتنا الفريدة في مول طنطا، ترسخ مراكز من تواجدها في منطقة الدلتا مرة أخرى اعتمادًا على استثماراتها الكبيرة وخبراتها العالمية، وهو ما يؤكد على مكانتنا الريادية في قطاع التجزئة العقارية وقدرتنا على تطوير المشروعات التجارية اعتمادًا على الابتكار والابداع، بهدف خدمة مواطني المناطق والمحافظات الأكثر احتياجًا لهذا النوع من المشروعات وتلبية متطلباتهم، مع توفير آلاف من فرص عمل مباشرة و غير مباشرة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر".