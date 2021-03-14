شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد 14-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 14-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو سجل 4.48 ريال سعودى، و1 ريال سعودى بـــ 0.22 يورو.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.48 ريال سعودى .

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.06 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

كما استقرت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 208.50 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24

بنحو 208.50 ريال بما يعادل 55.59$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 191.13 ريال بما يعادل 50.96$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 182.44 ريال بما يعادل 48.64$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 156.38 ريال بما يعادل 41.69$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 121.63 ريال بما يعادل 32.43$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 104.25 ريال بما يعادل 27.80$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,484 ريال بما يعادل 1,729$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,460 ريال بما يعادل 389.15$

سعر كيلو الذهب

بنحو 208,499 ريال بما يعادل 55,592$