شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.25% بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والتي تلقت عرض شراء من شركة الدار العقارية، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ولم يشهد رأس المال السوقي تغير كبير وأغلق عند مستوى 688.478 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 11289 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2238 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13838 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4342 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2203 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3213 نقطة.