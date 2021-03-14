الاقتصاد

أسعار النفط اليوم تسجل 69.18 دولار للبرميل

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الأحد 14-3-2021 وفقا للعقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 69.18 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 66.02 دولار للبرميل.

 

وكانت رويترز قد كشفت أن خفضت إمدادات النفط تحميل أبريل لما لا يقل عن أربعة مشترين آسيويين بما يصل إلى 15%، بينما لبت المتطلبات الشهرية العادية لشركات تكرير هندية.

 

لكن المصادر قالت، إن المملكة رفضت طلبات شركات تكرير هندية لإمدادات إضافية في أبريل.

 

سجلت أسعار النفط أمس السبت 13-3-2021  وفقا للعقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 69.60 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 66.02 دولار للبرميل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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