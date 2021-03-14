الاقتصاد

تعرف على سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد

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القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية عن ارتفاع طفيف في أسعار الأسمنت الأسود مع استقرار أسعار باقي خامات البناء اليوم الأحد 14-3-2021 . 

 

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعا طفيفا، حيث تراوح سعر الطن بين 700-830  جنيها ويترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، أسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة. 

 

وأضاف الزينى في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن سعر طن حديد التسليح يتراوح 13500– 13650 جنيها من المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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