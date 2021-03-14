شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مبيعات أجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 11311 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2244 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 13888 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4345 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2204 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3216 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1438 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ شارم دريمز للاستثمار السياحي، اميرالد للاستثمار العقاري، جلاكسو سميثكلاين، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، دايس للملابس الجاهزة، العبور للاستثمار العقاري، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة 5 ملايين سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الأهرام للطباعة والتغليف 105 ألف سهم، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، 202 سهم، 4210 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، سيدي كرير للبتروكيماويات، 5359 سهم، 68.9 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 550 ألف سهم، 301 سهم، على التوالي.

واشترى المساهم محمد عبد الناصر حامد محمود عدد 843.3 ألف سهم بالمجموعة المصرية العقارية، بسعر 13.78 جنيه بقيمة 11.6 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 3.639% إلى 5.747%.

في سياق آخر أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار– سوديك، تلقيها خطاب من شركة الدار العقارية، وهي شركة تطوير عقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة (شركة الدار)، يتضمن عرض مبدئي غير ملزم لاستحواذ محتمل نقدي على حصة لا تقل عن 51% من أسهم رأس المال المصدر للشركة بسعر شراء تقديرى بين 18 و19جنيه مصري للسهم الواحد من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة طبقًا للقوانين واللوائح السارية، منوهة إلى أن هذا السعر التقديري مشروط بإتمام فحص شامل نافي للجهالة على الشركة وشركاتها التابعة بشكل مرضي لشركة الدار، وكذلك الحصول على الموافقات الداخلية لشركة الدار وتحالف المستثمرين.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة اودن للاستثمارات المالية، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، وتم استعراض المذكرة المعروضة من الإدارة التنفيذية بالشركة بشأن إعادة هيكلة استثمارات الشركة من خلال تقسيمها أفقيًا، وذلك لإظهار المركز المالي الحقيقي لكل نشاط على حدة نشاطي الاستثمار العقاري والسياحي وبنوك الاستثمار لما كان للنشاطين من اختلاف كثير من التوجهات الإدارية والهيكل التنظيمي لكل منهما، توفير المزيد من المرونة في إدارة موارد كل قطاع من خلال إدارة متخصصة لكل شركة، زيادة سيولة السهم نتيجة جذب قاعدة جديدة من المستثمرين، خلق كيانات أكثر تخصصًا وهو ما سيمثل عامل جذب لشريحة متنوعة من المستثمرين المهتمين بقطاعات بعينها وخاصة قطاعي الخدمات المالية والاستثمار العقاريوالسياحي.

في سياق منفصل أعلنت شركتا نايل سيتي للاستثمار، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، اجتماع مجلس إدارة الشركتين؛ الأولى يوم الأحد الموافق 14 مارس الجاري لمناقشة التقرير المقدم من شركة Ecovis المستشار المالي بشأن توفيق أوضاع الشركة مع قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الثانية يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس الجاري، للنظر في نتائج الأعمال عن المدة من أول يوليو عام 2020 حتى 28 فبراير عام 2021.

كما أعلنت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، يوم 11 مارس الجاري، وتم اعتماد القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر لعام 2020، والذي أسفر عن ربح قدره 18.145 مليون جنيه مقارنة من العام السابق بربح قدره 47.7 مليون جنيه، كما وافق على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 249.5 مليون جنيه إلى 299.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 49.9 مليون جنيه بإصدار عدد 3.6 مليون سهم مجاني والقيمة الاسمية للسهم 14 جنيه للسهم الواحد تمويلاً من الأرباح المرحلة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2020.

في شأن آخر قالت شركة جلاكسو سميثكلاين، إنها تلقت خطاباً من الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) بشأن إبداء رغبتهم في الاستحواذ على حصة المساهم الرئيسي بالشركة، وطلب تمكينهم من إجراء الفحص النافي للجهالة على الشركة، مضيفةً أن المساهم الرئيسي - شركة جلاكسو جروب ليمتد، أفاد بأنه ليس على استعداد حالياً لبيع حصته في الشركة، أو الدخول في مفاوضات مع أي طرف بشأن بيع حصته في الوقت الحالي.