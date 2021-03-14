بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 7.7 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر7 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5749 نقطة بنسبة صعود بلغت 13ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 6ر225 مليون سهم تمت عبر 9552 صفقة نقدية بقيمة 8ر46 مليون دينار (نحو 145 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر17 نقطة ليبلغ مستوى 22ر4663 نقطة بنسبة هبوط بلغت 38ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 16ر137 مليون سهم تمت عبر 4981 صفقة نقدية بقيمة 3ر11 مليون دينار (نحو 35 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر18 نقطة ليبلغ مستوى 14ر6296 نقطة بنسبة صعود بلغت 30ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 44ر88 مليون سهم تمت عبر 4571 صفقة بقيمة 5ر35 مليون دينار (نحو 110 ملايين دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 7ر11 نقطة ليبلغ مستوى 46ر4854 نقطة بنسبة هبوط بلغت 24ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 14ر105 مليون سهم تمت عبر 3656 صفقة نقدية بقيمة 5ر9 مليون دينار (نحو 29 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (عقار) و(المنار) و(أجيال) و(صلبوخ) أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أهلي متحد) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (سفن) و(بيان) و(مبرد) و(مراكز) الأكثر انخفاضا.