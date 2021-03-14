شكرا لقرائتكم خبر عن يستدرجها عبر مواقع التواصل بحجة الارتباط.. وشرطة دبي تقبض عليه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

كشف العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز الراشدية في دبي، عن أن فرق التحريات والمباحث الجنائية في المركز، تمكنت من إلقاء القبض على شاب عربي الجنسية عاطل عن العمل، بتهمة ابتزاز وتهديد فتاة إماراتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تلقيها منه تهديداً عبر الواتس آب، لحيازته صوراً لها.

وقال مدير المركز: «تلقينا بلاغاً من فتاة إماراتية تستنجد فيه بأنها تتعرض للابتزاز والتهديد من أحد الأشخاص، وتبين أنه عربي الجنسية، وكان قد تعرف إليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، واتفقا على الارتباط بعدما ادعى لها أنه إماراتي الجنسية واستغل إتقانه اللهجة المحلية للإيقاع بها، وأنه يعمل في إحدى الجهات الحكومية ونشأت بينهما قصة حب، وتبادلا الصور، وطلب منها إرسال مبالغ مالية بادعائه الحاجة إليها عبر محال الصرافة».

وأضاف: «مدير المركز أن الفتاة أدلت بمعلومات بسيطة عن الشاب، وأرسلت المستندات التي تثبت صحة كلامها، وتم تشكيل فريق بحث وتحديد هوية الشاب الذي يقيم في الدولة منذ سنوات عدة، وتبين أنه عاطل عن العمل». وقال: «إن المركز سجل 17 بلاغاً إلكترونياً من بداية العام وحتى الآن».

وطالب مدير المركز، أفراد المجتمع بعدم التردد في الإبلاغ، وأوضح أن المركز يتعامل مع الحالات بكل سرية، أهاب الجميع بعدم الوثوق بأشخاص مجهولين، عبر وسائل التواصل، أو تزويدهم بأية ببيانات أو معلومات أو صور شخصية قد تُستغل في عمليات الابتزاز الإلكتروني، وتجنب الدخول إلى مواقع مشبوهة، مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع أشخاص غرباء أو مجهولي الهوية، وعدم قبول التواصل معهم والوثوق بهم أو إرسال صور أو بيانات خاصة وحساسة.

وشدد على عدم نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة على مواقع التواصل، حتى لا تتعرض للاختراق والقرصنة الإلكترونية، والاستيلاء عليها، واستخدامها من قبل ضعاف النفوس لابتزاز أصحابها.