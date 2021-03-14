شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو مركز تحديث الصناعة يتفقدون 11مصنعًا فى قطاع الصناعات الخشبية والأثاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ممثلو مركز تحديث الصناعة في قطاع الصناعات الخشبية والأثاث زيارات ميدانية لعدد 11 مصنعًا في محافظة دمياط ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر"، وذلك لتعريفهم بدور المركز والخطة الاستراتيجية الجديدة.

وعرض ممثلو المركز على إدارات المصانع شروط وإجراءات التسجيل في قاعدة بيانات المركز، وتحديد الأوراق التي يجب تجهيزا لبدء التسجيل وتلقي الخدمات المقدمة من المركز.

وخلال الزيارة الميدانية عمل ممثلو المركز على تعريف المصانع بالخدمات المقدمة ومن ضمنها خدمة تصميم المنتجات والتي تساهم في تعزيز الانتاج وزيادة المبيعات.

كما تم الاتفاق بحسب بيان مركز تحديث الصناعة، على بدء خطة العمل مع بعض المصانع، إلى جانب تقديم الخدمات المتاحة والمناسبة لكل مصنع في قطاع الصناعات الخشبية والأثاث.