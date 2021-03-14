شكرا لقرائتكم خبر عن جيه بي مورجان تتوقع نمو الإنتاج الأمريكي للنفط بدعم استمرار ارتفاع الأسعار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع محللون لدى بنك جي بي مورجان أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى تحفيز زيادة إنتاج الخام الأمريكي هذا العام.

وقالوا إنه في ظل الأسعار الحالية، ثمة جدوى اقتصادية لأغلب مشغلي العمليات البرية في الولايات المتحدة، مما يترك مجموعة كبيرة من المشغلين، من الشركات العامة الكبرى إلى الشركات المملوكة ملكية خاصة في موقف جيد.

وأوضحو أن ذلك سيؤدي إلى تكثيف الأنشطة خلال النصف الثاني من العام الجاري وبناء زخم قوي لإنتاج كميات أكبر في 2022، بحسب موقع قناة العربية.

ويتوقع البنك حالياً أن يبلغ إنتاج النفط الخام الأميركي في المتوسط 11.78 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول 2021 بارتفاع قدره 710 آلاف برميل يوميا على أساس سنوي.

ويتنبأ البنك بأن إنتاج النفط المحكم في الولايات المتحدة سيبلغ في المتوسط 11.36 مليون برميل يوميا في 2021 مقارنة بمتوسط 11.32 مليون برميل يوميا في العام الماضي.

تباين أداء النفط خلال تداولات يوم الجمعة الماضية حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.1% إلى 66.08 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 66.2 دولار وأقل سعر عند 65.4 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو بأقل من 0.1% إلى 69.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 69.9 دولار وأقل سعر عند 69.03 دولار.

وكانت "أوبك" قد أعلنت في بيان توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط بنحو 5.9 مليون برميل يوميا إلى 96.3 مليون برميل يوميا في العام الجاري.

وانخفض إنتاج "أوبك" من الخام في الشهر الماضي بنحو 647 ألف برميل يوميا إلى 24.84 مليون برميل يوميا.