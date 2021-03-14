شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي كابيتال تكشف عن 4 عوامل تدعم استمرار نمو قطاع الأسمنتات بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال إياد غلام، رئيس أبحاث الأسهم لدى شركة الأهلي كابيتال، إن قطاع الأسمنت يمر بتحسن كبير بدأ العام الماضي ونتوقع استمراره في الأعوام القادمة.

وأضاف أن هناك 4 عوامل ستدعم نمو الطلب على الأسمنت الفترة المقبلة، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن العامل الأول: هو استراتيجية وزارة الإسكان التي حفزت النمو بشكل كبير في الإقراض العقاري ما أثر أيضا على أداء البنوك أيضا.

أما العامل الثاني فبين أنه هو استراتيجية المشاريع الكبرى مثل نيوم التي بدأ الإنشاء فيها الفترة الماضية، ومن المتوقع تسارع عمليات الإنشاء بها الفترة المقبلة.

وأما العاملان الآخران هما استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على الإنشاء والسياحة ما يتطلب إنشاء منشآت سياحية، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي أعلنت عنها المملكة في عدة مناطق وهو الأمر الذي سيحفز الطلب على الأسمنت.

توقع تقرير صادر عن الأهلي كابيتال استمرار نمو قطاع الأسمنت والبناء في المملكة مدفوعاً ببرنامج الإسكان الوطني واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة.

وتوقع التقرير نمو مبيعات الأسمنت المحلية بنسبة 3.5% هذا العام وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع عائد التوزيعات في القطاع إلى 5.1% هذا العام.

وحذر التقرير من التذبذب الكبير في أسعار الأسمنت. كما رفع الأهلي كابيتال من تقييمه لشركة أسمنت الشرقية وخفضها لشركة أسمنت ينبع.

يشار إلى أن مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، قال في تصريحات سابقة إن قطاع الأسمنت السعودي يحقق مكاسب قوية تفاؤلا بالمشاريع الكبرى، في ظل أداء جيد لقطاع البناء والتشييد الذي يدفع قطاعات أخرى.

وأضاف السديري، أن البناء والتشييد السعودي قطاع مهم ويدفع الكثير من القطاعات الأخرى، وقطاع الأسمنت تحسن بشكل متوزع بين الشركات، منها شركات أسمنت ينبع والقصيم والسعودية والعربية، وتحسن أداء الشركات المرتبطة به مثل بوان، وأغلبها يسجل أداء إيجابيا، ونتوقع له النمو مستقبلاً.