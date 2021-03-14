شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر للتطوير تتوقع عودة نشاطها تدريجياً وسط حالة من عدم اليقين لموسم الحج والعمرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع خالد العمودي، الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، الرجوع تدريجياً لنشاط الأعمال خلال 2021، مشيرا إلى حالة من عدم يقين في موسم الحج والعمرة في ظل ظروف كورونا.

وأشار العمودي إلى أن التسهيلات الجديدة تأتي ضمن خطة جبل عمر للتحول المالي، مؤكداً أن خطة إعادة الهيكلة تشمل تغيير الموقف المالي إلى موقف مالي مستدام قابل للنمو، بحسب موقع قناة العربية.

ووقعت شركة جبل عمر للتطوير مؤخراً اتفاقية مع وزارة المالية يتم بموجبها، إصدار ضمان لصالح البنك السعودي الفرنسي ما يمنح الشركة تسهيلات بقيمة 1.6 مليار ريال.

وأوضح خالد العمودي، إن جبل عمر ستستخدم التمويل لإتمام المرحلة الثالثة من مشروعها والمكون من 4 أبراج تضم أكثر من 2160 غرفة وبمساحات تجارية تقريبا 26,400 متر مربع وعدد 621 موقف سيارات.

ونوه العمودي، بأن الأثر لهذا القرار هو يأتي ثمرة لخطة تحول إستراتيجي للشركة بدأت في 2020.

يذكر أن شركة جبل عمر للتطوير قد أعلنت في ديسمبر العام الماضي، عن توقيع عقد بيع قطعة أرض في مشروعها الواقع بمدينة مكة المكرمة لصالح شركة استثمارية بقيمة 830 مليون ريال (221.3 مليون دولار)، بالإضافة إلى تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية.

واستهدفت جبل عمر للتطوير من الصفقة دعم خططها الاستراتيجية لإعادة الهيكلة، وسيتم استخدام متحصلات البيع في تمويل مشاريع الشركة وتسيير أعمالها وإعادة هيكلة القروض القائمة.