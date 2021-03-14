شكرا لقرائتكم خبر عن المعمر لأنظمة المعلومات: استهدفنا من زيادة رأس المال رفع العائد للمساهمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال زياد مرتجي، الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، إن توزيع أسهم المنحة وزيادة رأس المال مرتبط بالأعمال الجيدة للشركة المنفذة في 2019، و2020، بعد أن أصبح لديها أرباح دوارة جيدة فكان القرار بزيادة رأس المال لرفع العائد للمساهمين.

وأضاف أن عام 2020 كان حاسماً في أعمال الشركة وكان لديها خطة عُدلت بعد جائحة كورونا التي كان تأثيرها كبير على العمل والقطاعات كافة وحياة الناس بشكل عام، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن الفرصة كبيرة في القطاع الصحي، ولا يوجد تعارض بين العيادات الافتراضية المخصصة للعمل الطبي مع شركة إن تتش الأميركية، ومستشفى الملك خالد في جامعة الملك سعود والشركة الطبية من أفضل مقدمي الخدمة الصحية في السعودية، ونسعى من خلال العيادات الافتراضية تمكين الناس من الوصول لهؤلاء المتخصصين.

كانت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" قد وقعت اتفاقية مع شركة "إن تتش هيلث" جزء من مجموعة تيلادوك هيلث العالمية والرائدة في تقنيات الطب الاتصالي والمستخدمة من أكبر مقدمي الخدمات الصحية في العالم، وذلك لإنشاء عيادات افتراضية عبر بناء منظومة رقمية باستخدام التقنية السحابية.

كما وقعت "المعمر" أيضا مذكرة تفاهم مع شركة جامعة الملك سعود الصحية للعمل على تطوير إطار عمل بينهما لتقديم خدمات طبية مشتركة من خلال العيادات الافتراضية وإنشاء وتشغيل العيادات الافتراضية الطبية.

يذكر أن مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وافق على زيادة رأس مال الشركة 25% من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي النظامي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.