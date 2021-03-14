شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقر تعرفة جديدة لاستهلاك الكهرباء في شركات الحوسبة السحابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس الوزراء السعودي على تعرفة استهلاك الكهرباء الخاصة بالشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية في المملكة.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن التعرفة التي تم إقرارها، هي 18 هللة لكل كيلوواط/ساعة (0.048 دولار أميركي)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد وزير الطاقة أن التعرفة الجديدة ستكون مُحفّزة للاستثمار في مجال الحوسبة السحابية الحيوي، الذي يُعد من أهم المُمَكِّنات الأساس لإرساء قواعد التحوّل الرقمي في المملكة.

وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار دعم الأنشطة التي تتطلب استخدامًا نوعيًا للطاقة الكهربائية، وهو ما يعكس اهتمام المملكة بتطوير ودعم قطاع تقنية المعلومات، وتنمية الاستثمارات فيه، في إطار التحوّل الرقمي.

وتشمل الجهات التي ستستفيد من التعرفة الشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية المُرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقائمة حاليًا، والشركات الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال التيار الكهربائي إليها قبل نهاية عام 2023.

ومن المقرر أن تقوم هيئة تنظيم المياه والكهرباء بإصدار قواعد وإجراءات تطبيق التعرفة، التي ستوضح آلية تقديم طلبات الحصول على التعرفة والاستفادة منها، بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بصفتها المنظم لنشاط الحوسبة السحابية في المملكة.

يشار إلى أن علي راجحي، مدير برنامج حساب المواطن السعودي، أكد في عام 2018 أن الدعم الشهري المصروف من خلال حساب المواطن أخذ في الحسبان تصحيح تعرفة الكهرباء منذ مطلع العام ذاته.

وأوضح أن البرنامج بدأ بصرف مخصص الكهرباء كجزء من الدعم منذ الدفعة الأولى قبل تصحيح التعرفة الكهربائية.

وبين أن الدعم يشمل الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.