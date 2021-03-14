شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 14 حتى 18 مارس، اجتماع الجمعية العمومية لشركة معادن، أسمنت القصيم، وفرة، كيان السعودية، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح شركة أسمنت الشمالية، فضلاً عن صرف أرباح شركة أسمنت ينبع.

ويُستحق، اليوم الأحد، توزيع أرباح شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن النصف الثاني من عام 2020، بقيمة 45 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 25 هللة لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 2.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، الإثنين، توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

كذلك تبدأ شركة أسمنت ينبع، الإثنين، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني من عام 2020، بقيمة 196.875 مليون ريال، بقيمة ربح موزع يبلغ 1.25 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة أسمنت القصيم، يوم الأربعاء المُقبل، على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بمبلغ 400.5 مليون ريال، بواقع 4.45 ريال للسهم عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2020.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة وفرة للصناعة والتنمية، يوم الخميس المُقبل، على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة من تاريخ انعقاد الجمعيّة وحتى نهاية انتهاء الدورة في 13 يناير 2024.

وتعتمد عمومية شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، يوم الخميس المُقبل، القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.