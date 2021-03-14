شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة الملاكمة «مارفيلوس مارفن» هاغلر عن 66 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

خسرت الملاكمة، السبت، أحد أبرز أساطيرها في فئة الوزن المتوسط الأمريكي مارفن هاغلر الذي فرض هيمنته من دون منازع بين 1980 و1987، عن 66 عاماً بحسب ما أفادت زوجته.

وفي منشور على صفحة الملاكم الأسطورة على فيسبوك، قالت كاي جي، هاغلر إن زوجها توفي في منزل العائلة.

وكتبت: «آسفة لإصدار إعلان حزين للغاية، اليوم ولسوء الحظ، توفي زوجي الحبيب مارفيلوس مارفن بشكل غير متوقع في منزله هنا في نيو هامبشير، تطلب عائلتنا أن تُحترم خصوصيتنا خلال هذا الوقت الصعب».

وبدأ هاغلر الذي أطلق عليه «مارفيلوس مارفن»، أي مارفن الرائع، مشواره في الحلبات عام 1973 وخاض بعض المباريات الملحمية في العصر الذهبي لهذه الرياضة، منهياً مسيرته في 1987 بسجل مذهل مع 62 فوزاً، بينها 52 بالضربة القاضية، مقابل ثلاث هزائم وتعادلين.

وكان الانتصار الأكثر شهرة لـ«مارفيلوس مارتن» عام 1985 في سيزرز بالاس في لاس فيغاس ضد توماس «هيتمان» هيرنز في مبارزة استمرت لثماني دقائق وحسب، لكنها اعتبرت من كلاسيكيات الرياضة.

فبعد جولة أولى مملوءة باللكمات القوية عانى فيها هيرنز من كسر في يده اليمنى، أصيب هاغلر بجرح في الرأس في أوائل الجولة الثانية.

وقام طبيب بفحص هاغلر، في الجولة الثالثة ثم منحه الضوء الأخضر لمواصلة النزال، وبعدها أمطر «مارفيلوس مارفن» منافسه باللكمات وأرماه أرضاً.

نهض هيرنز في محاولة لمواصلة المبارزة، لكنه سرعان ما سقط مجدداً بين ذراعي الحكم ريتشارد ستيل.

فاز هاغلر، بلقب المجلس العالمي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية للوزن المتوسط عام 1980، متفوقاً على البريطاني آلان مينتر في الجولة الثالثة على «ويمبلي أرينا» في لندن، ثم أضاف إلى سجله اللقب الأول الذي منحنه الاتحاد الدولي للملاكمة في عام 1983.

ودافع هاغلر عن لقبه بلا منازع في 12 مناسبة، بما في ذلك فوزه بالإجماع بعد 15 جولة على البنمي روبرتو دوران في عام 1983، وانتصاره الأخير على الأوغندي جون موغابي في عام 1986 في الجولة الحادية عشرة بالضربة القاضية.

وكان هاغلر، أحد «الملوك الأربعة» لأسياد الوزن المتوسط في الثمانينات إلى جانب هيرنز و«شوغار» راي لينارد ودوران.

على مدار عقد من الزمن بين 1976 و1986، لم يخسر هاغلر أي مباراة، محققاً 36 انتصاراً وتعادلاً.

حصل على لقب مقاتل العام في عامي 1983 و1985 من قبل الرابطة الأمريكية لمحرري الملاكمة، وحصل على لقب مقاتل العقد في الثمانينات من قبل مجلة «بوكسينغ إيلوسترايتد» المتخصصة.

وفي الثانية والثلاثين من عمره، دخل هاغلر نزاله الأخير عام 1987 ضد «شوغار» راي لينارد على خلفية سلسلة من 16 انتصاراً متتالياً.

كان لينارد عائداً في عمر الثلاثين عن اعتزال دام لثلاثة أعوام، وقد خرج منتصراً في قرار مثير للجدل بعد 12 جولة، ما أطلق عودته إلى الحلبة فيما ودعها هاغلر نهائياً نتيجة غضبه من القرار الظالم بحسب رأيه.

بعد خروجه من حلبات الملاكمة، انتقل هاغلر إلى التمثيل والعمل كمعلق ملاكمة.

أدرج اسمه في قاعة مشاهير الملاكمة الدولية في عام 1993.