شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأحد 14-3-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد 14-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مقارنة بختام تعاملات الخميس حيث سجل فى البنك الأهلي استقرارا عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، فى بداية التعاملات الصباحية عند 15.65 جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتى مسجلا 48.95 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.10 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.