شكرا لقرائتكم خبر عن المطارات الأمريكية تسجل أعلى نسبة مسافرين منذ عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

سجّلت المطارات في الولايات المتّحدة، الجمعة، أعلى حركة للمسافرين منذ عام، وفقاً لبيانات صادرة عن إدارة أمن النقل «تي إس إيه»، بعد أن كانت جائحة «كوفيد-19» قد تسبّبت في توقّف حركة النقل الجوّي في البلاد. وخلال نهار الجمعة، سُجّل وجود أكثر من 1,35 مليون مسافر في المطارات الأمريكيّة، وهو أعلى رقم منذ 15 آذار/مارس 2020 عندما سافر 1,5 مليون شخص. ورغم ذلك فإنّ هذا الرقم لا يُمثّل سوى نحو نصف العدد المعتاد للمسافرين في مثل هذه الفترة من العام. وكانت أعلى نسبة سابقة للمسافرين خلال الأزمة الصحّية قد سُجّلت في الثالث من كانون الثاني/يناير، مع قرابة 1,33 مليون مسافر. ويُعاود كثير من الأمريكيّين الذين تلقّوا اللقاحات المضادّة للفيروس، السفر عبر الجوّ. وفي الولايات المتّحدة، تلقّى 68,9 مليون شخص جرعة واحدة على الأقلّ من اللقاحات المضادّة لـ«كوفيد-19»، وتمّ تطعيم 36,9 مليون شخص بشكل كامل، أي ما نسبته 11,1% من سكّان البلاد، وفقاً لبيانات صادرة، السبت، عن المراكز الأمريكيّة للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.