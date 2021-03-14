شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة» توضح أسباب الخسائر المتراكمة بـ 308 ملايين درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ مقدار الخسائر المتراكمة للشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» 308.06 مليون درهم، تشكل 25.45% من رأسمالها.

إلى ذلك، صادق مجلس إدارة «سلامة» على تقديم مقترح للجمعية العمومية السنوية لتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 8.25 للسهم الواحد عن فترة الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020. وجاء ذلك عوضاً عن المقترح السابق الذي تم النظر فيه من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 11 فبراير 2021 (توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 3 فلوس للسهم الواحد.

في مسألة الخسائر المتراكمة، فقد أرجعت الشركة الأسباب الرئيسية إلى خسائر كبيرة في 2012 و2013 و2015 و2016 بلغ مجموعها 843 مليون درهم، وتمثلت بشكل رئيسي الخسائر التي تحققت في قطاع تأمين المركبات وشركة «بست ري».

وأشارت إلى أنه خلال عام 2012 تسببت فيضانات تايلاند وغيرها من الخسائر المعاد التأمين عليها في خسائر فنية كبيرة في الشركة الفرعية «بست ري» التي تم بيعها عام 2019.

وبشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، أفادت الشركة بأن مجلس إدارتها يقوم بتنفيذ استراتيجية ثلاثية الأبعاد تتمثل في تحسين الربحية الأساسية للأعمال وتعزيز دخل الاستثمار وتنفيذ معايير حوكمة الشركات المتفوقة.

وبينت أنه في عام 2019 كان هناك تحسن كبير في ربحية الاكتتاب بسبب التركيز على جودة المخاطر المكتتبة من قبل الشركة مع الحفاظ في الوقت نفسه على نمو إجمالي المساهمة المكتتبة، حيث إن المحفظة الاستثمارية تتجه نحو الأصول ذات التقلبات المنخفضة وعوائد أفضل معدلة للمخاطر في السنوات المقبلة.

