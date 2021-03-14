«الكهرباء» توضح.. 3 أوقات لا يفصل فيها عداد الكهرباء مسبق الدفع في حالة نفاذ الرصيد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مبرمجة على عدم الفصل فى العطلات الرسمية، موكداً أن هذه الأيام تعتبر من الساعات والأيام الصديقة للعداد مسبوقة الدفع فى حالة نفاذ الرصيد بالعداد.



وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات خاصة له، إن الساعات الصديقة للعدادات مسبوقة الدفع هى التى لا يفصل فيها عداد الكهرباء مسبوق الدفع حتى فى حالة نفاد الرصيد تبدأ فى الساعة الـ5 مساءً، وحتى الـ10 صباحا من اليوم التالى، ويفصل العداد فى حالة عدم شحن رصيد. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأكد أن الأيام الصديقة التى لا يفصل فيها عداد الكهرباء فى حالة نفاد الرصيد هى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، ويقوم بفصل التيار فور انتهائها، مشيراً إلى أن عداد الكهرباء مسبوق الدفع مبرمج على عدم الفصل فى هذه الساعات الصديقة.

ولفت إلى أن الوزارة انتهت من تركيب ما يقرب من 10 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع على مستوى الجمهورية حتى الآن، موكدا أن الوزارة تستهدف تحويل كافة العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع خلال ال 5 سنوات المقبلة.

عداد الكهرباء هو العمود الأساسي لجميع المنازل المصرية حيث تساءل العديد من المواطنين لمستخدمي العدادات مسبقة الدفع، عن أسباب خصم مبالغ مالية عند شحن رصيد بـ العداد مسبوق الدفع، رغم عدم وجود أي أقساط شهرية أو مديونية.

وهناك العديد من الأسئلة التي تشغل بال الكثير من المواطنين حول عداد الكهرباء وكيفية التعامل الصحيح مع عداد الكهرباء وهل يتم الفصل فى اى وقت .

العداد الكهربائي مسبق الدفع لن يفصل في الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع التي لا يفصل فيها التيار حتى في حالة نفاذ الرصيد ، والتي يستمر بالعمل خلالها لحين إعادة شحن رصيد لعداد الكهرباء مرة أخرى .

1- عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مبرمجة على عدم الفصل في الساعات الصديقة و العطلات الرسمية وبعد الساعة الثانية عشرة مساء في حالة نفاد الرصيد بالعداد. حسبما نشر موقع "بوابة الأخبار".

2- ولن يفصل فى الساعات الصديقة حيث تبدأ الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع في تمام الساعة الـ5 مساء وتنتهي في الـ10 من صباح اليوم التإلى.

3- إذا نفد رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساء ينقطع التيار على سبيل المثال "إذا نفد الرصيد الساعة 4 عصراً ينقطع التيار عن المشترك".

4- الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع هى الجمعة والعطلات الرسمية والأعياد.

وجدير بالذكر ان الساعات الصديقة التي لا يفصل فيها عداد الكهرباء مسبوق الدفع حتى في حالة نفاد الرصيد تبدأ في الساعة الـ5 مساءً وحتى الـ10 صباحا من اليوم التالى، ويفصل العداد فى حالة عدم شحن رصيد، وهذه الساعات هي نفس الساعات التي حددها مجلس الوزراء لحظر التجوال والتي تبدأ فى الساعة الـ7 مساء وتنتهى فى الـ6 صباحاً.