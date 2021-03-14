شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرى القاهرة الجديدة: إحلال 3000 مصنع للعمل بالغاز الطبيعى خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد السيد، أمين عام جمعية مستثمرى القاهرة الجديدة، ورئيس لجنة الطاقة، عن إحلال نحو 3000 مصنع للعمل بالغاز الطبيعى بديلا للسولار والمازوت، داخل محافظتى القاهرة الكبرى والإسكندرية خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وقال أمين عام جمعية مستثمرى القاهرة الجديدة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الإسراع في تأهيل البنية التحتية لإمداد أنابيب الغاز الطبيعى بالمناطق الصناعية، سيشجع المستثمرين على عملية الإحلال لمصانعهم سيقلل من تكلفة التشغيل، وبالتالي سينعكس ذلك على سعر المنتج ، فضلا عن تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وأضاف "محمد السيد"، أن استراتيجية الحكومة نجحت في الحد من انتشار فيروس كورونا، والذى أثر سلبا على قطاع الصناعة، وأدى إلى تضرر العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن مبادرات البنك المركزى ساهمت في الحد من تداعيات الجائحة على القطاع الصناعى.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر حزمة من الإجراءات والمبادرات الفاعلة والمؤثرة لمواجهة وباء كورونا، ومنها تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة، والتي تم صرف 65 مليار جنيه منها حتى الآن، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة 4% من قبل البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي، ليصبح سعر الإقراض لليلة الواحدة 9.25% مقارنة بـ13.25%، كما تراجع سعر الإيداع لليلة الواحدة 8.25% مقارنة بـ12.25%، وذلك في 12/11/2020.

كما تم تعديل سعر العائد لعدد من مبادرات البنك المركزي، ليصبح 8% بدلاً من 10% على أساس متناقص، وهم مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات.

كما تم اتخاذ عدد من القرارات لدعم القطاع الصناعي ومنها، خفض أسعار الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية بقيمة أكثر من 10 مليار جنيه، كما تم صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه بحد أدنى دون انتظار شهادة الضرائب.