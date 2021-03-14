شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الجنيه الذهب فى مصر تتراجع 472 جنيها منذ مطلع 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الجنيه الذهب، منذ بداية العام الجارى 2021 وحتى اليوم بنسبة تتجاوز 7.2 %، حيث خسر سعر الجنيه الذهب قرابة 472 جنيها للجرام خلال الفترة منذ مطلع يناير 2021 وحتى هذه اللحظة.

سعر الجنيه الذهب، فتح التداول هذا العام على 6584 جنيها، وسجل تراجعات عدة خلال هذه الفترة مستقرًا عند 6112 جنيها في تعاملات السبت 13 مارس 2021 ، وذلك بسبب تراجعات عدة في سعر أونصة الذهب عالميًا.

وتراجعت أسعار أونصة الذهب عالميًا من 1880 دولارا، مطلع هذا العام إلى 1730 دولار في تعاملات اليوم، لتتراجع الأونصة بأكثر من 150 دولار وبنسبة هبوط 7.9 %، ليفقد الذهب جزء كبير من المكاسب التي حققها خلال عام 2020.

وسجل الذهب، ارتفاعات كبيرة خلال عام 2020 بنسبة تجاوزت 24 % على المستوى العالمي، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا والإغلاق الاقتصادى الذى تعرضت له الدول ، إضافة إلى تضرر حركة السياحة والطيران، وكذلك توقف حركة النقل واللوجستيات بشكل جزئي، وهذا بالطبع رفع الطلب على الملاذات الآمنة.

وبدأ الذهب، رحلة الهبوط الكبير منذ منتصف فبراير الماضي مع بدء التوزيع العادل للقاح كورونا، وعودة الأنشطة الاقتصادية بشكل جزئي في الدول، وكذلك عودة النشاط لحركة البورصات والأسهم وهذا أثر على جاذبية الذهب.

أسعار الذهب، تسجل تراجعات كبيرة منذ مطلع مارس 2021 ، وذلك بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية، وهو ما يؤثر على قرارات المستثمرين لتوجيه أموالهم إلى السندات وسحبها من الذهب الذي لا يدر عائد على حائزيه.