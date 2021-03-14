شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرفة الهندسية" تتواصل مع لجنة الصناعة لحل أزمة رخص الموتوسيكلات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر
وقررت الشركات المنتجة للموتوسيكلات الكهربائية ذات السرعة 40 كم، تقديم شكاوى إلى اتحاد الصناعات والغرفة الهندسية، للتدخل بشكل رسمي من أجل الحصول على موافقات الجهات المسئولة لترخيص الموتوسيكلات الكهربائية حتى لا تصبح أزمة جديدة مثل أزمة التوكتوك، والذى تواجه الحكومة مشكلة كبيرة حاليا في ترخيصه.
وأضاف في تصرحات لـ"الخليج 365"، أن مخاطبة لجنة الصناعة في البرلمان لتنظيم جلسة استماع للمصنعي الموتوسيكل الكهربائي لإيجاد طريقة مناسبة لحل هذه القضية التي تشغل المصنعين، وحتى لا نخلق أزمة "توكتوك" جديدة في البلاد.
وتتجه الدولة المصرية بكل قوة خلال الفترة الحالية نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، سواء كان الغاز الطبيعى، أو التوسع في تصنيع السيارات أو الموتوسيكلات الكهربائية، بهدف الحفاظ على البيئة، ولمواكبة التطور العالمى في التوجه لهذا النوع من الطاقة .