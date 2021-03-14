شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكبدة والسجق 110 – 140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار اللحوم، اليوم الأحد 14-3-2021، استقرار في السوق المحلى، وذلك وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت اللحوم الكندوز الأكثر انتشارا 120 – 145 جنيها للكيلو، وذلك بحسب المنطقة.

كما ترواحت وأسعار اللحوم الضأن، بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، فيما سجل البفتيك والاستيك كندوز أسعارا تتراوح بين 120-140جنيها فى الكيلو، أن سعر السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، وسعر اللحم المفروم العادى يتراوح 110-125جنيها الكيلو.

وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أكدت أن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على مجازر اللحوم واسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.