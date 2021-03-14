شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 14-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سهم إعمار (4220) من مكاسبه في آخر جلساته، لينهي تداولات اتسمت بالتذبذب حقق مكاسب في نهايتها بنسبة 1.74% بما يعادل 0.18 نقطة ويأتي هذا الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.97، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.97 ومستوى المقاومة 11.00.