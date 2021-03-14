شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يواصل الصعود – تحليل صباحي – 14-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم النقل الجماعي (4040) الصعود في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنبة بلغت 2.32% بما يعادل 0.65 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 25.64، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 30.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.64 ومستوى المقاومة 30.00.