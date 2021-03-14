شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 14-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الجزيرة (1020) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة المحوري 14.60، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، محققاً مكاسب حادة بلغت نسبتها 5.83% بما يعادل 0.84 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 14.60، ليستهدف مستوى المقاومة 16.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.60 ومستوى المقاومة 16.00.