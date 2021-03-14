شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 14-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.18% بما يعادل 16 هللة، وقد جاء ارتفاع السهم على إثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وذلك تزامناً مع استناده أيضاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه المزيد من الزخم الإيجابي.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 13.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.50 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.04 ومستوى المقاومة 14.08.