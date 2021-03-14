شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المزرعة يستعد من جديد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 14-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسواق المزرعة (4006) في آخر جلساته، ليستعد السهم من جديد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 37.60، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 3.23% بما يعادل 1.15 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 37.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 45.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.50 ومستوى المقاومة 40.00.