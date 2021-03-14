شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 14-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية (TCSI) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما كبح من مكاسب المؤشر الأخيرة، ليستعد بهذا الارتفاع الأخير بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري والعنيد 4,351.60، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نتوقع ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 4,351.60، ليفتح بعدها المجال أمامه لتحقيق المزيد من الارتفاعات، ليستهدف مستوى المقاومة 4,760.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,175.00 ومستوى المقاومة 4,410.62.