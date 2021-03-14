شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للتعليم يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 14-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الوطنية للتعليم (4291) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لمستوى الدعم المهم 47.45، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 47.45، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 43.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 46.00 ومستوى المقاومة 49.00.