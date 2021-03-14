شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 14-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابية، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.08% ليفقد المؤشر نحو -7.66 نقطة فقط، وذلك وسط تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه رئيسية صاعدة على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة طوال استقراره أعلى مستوى 9,500.00، ليستهدف مستوى المقاومة 9,744.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,250.00 ومستوى المقاومة 9,744.00.