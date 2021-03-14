شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات مصر من الذهب الخام إلى 9 ملايين دولار في ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وتراجعت قيمة العجز فى الميزان التجاري فى شهر ديسمبر الماضي، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة العجــز فى الميزان التجارى 3.28 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020، مقابل 3.81 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 14٪.
وضمت قائمة أهم السلع التي تراجعت وارداتها في ديسمبر الماضي، وتصدرها واردات المواد الأولية من حديد أو صلب بقيمة 215.7 مليون دولار، مقابل 266.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 19%، يليها واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بقيمة 156.7 مليون دولار في ديسمبر عام 2019، مقابل 192.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع نسبته 18.5%.