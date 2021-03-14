شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار سيارات "سيات أتيكا" موديل 2021 بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي السيارة سيات اتيكا 2021، بـ4 فئات، هى: الفئة الأولى «Style» بقيمة بلغت 430 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Style Plus» بنحو 475 ألفًا، والفئة الثالثة «Experience» بسعر 535 ألف جنيه، والفئة الرابعة “FR” بـ550 ألف جنيه .

أبرز المواصفات :

تنتمي طراز سيات اتيكا 2021، لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يولد قوة قدرها 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «سيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوان.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت سيارات «سيات أتيكا» موديل 2021، الفئة الأولى «STYLE PLUS» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وخاصية تدعيم الفرامل BA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وأنظمة لمانع السرقة”.

وتحتوي على مجموعة من التجهيزات والكماليات، أبرزها “جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة LED، وخاصية النظام الذكى لركن السيارة، ومثبت سرعة، وفرامل يد كهربائية، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وإمكانية تغيير مستوى المقاعد الأمامية .

ودعمت بنظام ترفيهي مكون من (راديو- ومخارج USB- بلوتوث- 9 مكبرات صوتية- خاصية ربط الهاتف المحمول بشاشة الوسائط 6.5 بوصة)، ومكيف هواء مع وجود مخارج خلفية، وزجاج كهربائي عازل للحرارة، ومرايات كهربائية، وشاشة وسائط 8.5 بوصة، وغيرها.

وتقدم طرازات «سيات اتيكا»، الفئة الثانية «Style Plus» بنفس المواصفات ووسائل الأمان الموجودة بالفئة السابقة، فضلًا عن بعض الكماليات الإضافية، ومن أبرزها “نظام تنبية ضد السرقة، وونظام التوجية الديناميكي، وخاصية الدخول بدون مفتاح، وزر اختيار وضعية القيادة، ومصابيح ضباب LED، وشاحن هاتف لاسلكي، وزر لفتح الشنطة الخلفية كهربائيًّا، وفتحة سقف بانوراما .

دعمت سيارات «سيات اتيكا»، الفئة الثالثة بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئات السابقة، بالإضافة إلى بعض الكماليات ومنها “جنوط رياضية 18 بوصة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وشاشة وسائط 9.5 بوصة، وشاشة عدادات، وأعتاب مضيئة للأبواب، ونظام استشعار للضوء وتشغيل المصابيح تلقائيًّا، ونظام استشعار الأمطار وتشغيل المساحات تلقائيًّا، ومقاعد جلد كهربائية قابلة للتدفئة .

قدم طرازات “سيات أتيكا”، موديل 2021 الفئة الرابعة بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، بالإضافة إلى بعض الكماليات، ومنها “جنوط رياضية 19 بوصة، وسبويلر خلفي، وشبكة أمامية مع وجودة مرآة جانبية “FR” .