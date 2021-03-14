شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 14-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.527 ريال، وذلك بعدما استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 1.54 ريال، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم،والذي قد يساهم في التاثير على السهم للوصول لمستوى الدعم 1.45 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.57 ريال.



من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.50 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.54 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط