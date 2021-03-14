شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 14-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 4.18 ريال، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 4.20 ريال، حيث يقابل المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما قد يدفع بالسهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 4.10 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.23ريال.



من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.17 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.19 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط