شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 14-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب السهم من هدفه السعري المتوقع عند مستوى 2 ريال، حيث سجل ارتفاع خلال جلسة الخميس الماضي بلغ 1.989 ريال،ملامسا بذلك خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 1.90 ريال مستوى أول ثم 1.80 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2 ريال.



من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.94 وبين مستوى المقاومة هو 1.98 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط